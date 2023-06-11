СМИ: в Израиле при взрыве заминированного мотоцикла пострадали семь человек

Инцидент произошел в городе Рамат-Ган, сообщает газета Yedioth Ahronoth

ТАСС, 11 июня. По меньшей мере семь человек пострадали в результате взрыва заминированного мотоцикла в городе Рамат-Ган, расположенном к востоку от Тель-Авива. Об этом в воскресенье сообщила газета Yedioth Ahronoth.

По ее данным, водитель транспортного средства получил серьезные травмы, шестеро прохожих пострадали от взрыва в меньшей степени, однако были также госпитализированы. Отмечается, что среди пострадавших есть гражданин Израиля в возрасте 80 лет.

По сведениям полиции, водитель мотоцикла был неоднократно замечен в инцидентах с нарушением правопорядка. Информации о том, кто заложил взрывное устройство в транспортное средство, пока нет. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, чтобы выяснить, можно ли расценивать инцидент как покушение на убийство.