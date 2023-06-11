В Омске в ДТП с автобусом пострадали три человека

Проводится проверка

ОМСК, 11 июня. /ТАСС/. В Омске при столкновении легкового автомобиля и автобуса пострадали три человека. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону в воскресенье.

"Установлено, что водитель Lada Largus, мужчина 1989 года рождения, двигаясь по автодороге Тюмень - Омск в направлении Омска, на 602 км не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автобусом ПАЗ, двигавшимся по маршруту Тюкалинск - Омск", - говорится в сообщении.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились водитель Lada и два пассажира автобуса - женщина 1954 года рождения и девочка 2009 года рождения. "По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия", - добавили в ведомстве.