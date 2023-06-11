В Курганской области зафиксировали первый случай смерти от отравления контрафактным сидром

Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, точную причину установят после вскрытия, но известно, что в организм девушки попала большая доза метанола

ТАСС, 11 июня. Жительница Курганской области, отравившаяся контрафактным сидром, произведенным в Самарской области, умерла, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

"Пациентка, поступившая в тяжелом состоянии из Шумихи в начале недели в Курганскую областную детскую больницу имени Красного Креста с отравлением слабоалкогольным напитком, содержащим метанол, скончалась сегодня, 11 июня. Врачи до последнего боролись за жизнь девушки, на постоянной основе проводились телемедицинские консультации с Российской детской клинической больницей, главным внештатным анестезиологом России, Российской медицинской академией последипломного образования, однако, к сожалению, пациентку не удалось спасти. Точная причина смерти будет установлена в результате вскрытия, однако уже сейчас можно говорить о том, что в организм девушки попала большая доза метанола", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе принесли соболезнования родным и близким погибшей. "Второй пострадавший в результате отравления слабоалкогольным напитком, содержащим метанол, мужчина, находится в реанимации Шадринской ЦРБ. Состояние пациента средней тяжести, ближе к удовлетворительному. Угрозы жизни нет. Ему оказывается медицинская помощь", - уточнили там.

Всего в регионе зафиксировали два случая отравления контрафактным сидром. Следственное управления СК по Курганской области возбудило уголовное дело ч. 2 ст. 238 УК РФ "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".