СМИ: военные США при высадке десанта в Хасеке убили мирного жителя

По сведениям агентства SANA, военнослужащие открыли интенсивный огонь по жилым домам и хозяйственным постройкам

БЕЙРУТ, 11 июня. /ТАСС/. ВВС США в ходе проведения антитеррористической операции высадили в воскресенье с вертолетов десант на юге сирийской провинции Хасеке. Как сообщило агентство SANA, при десантировании в населенном пункте Сальхам военнослужащие открыли интенсивный огонь по жилым домам и хозяйственным постройкам. В результате, по свидетельствам очевидцев, погиб по меньшей мере один мирный житель, еще несколько человек получили ранения.

Вместе с американцами в операции участвовали бойцы курдских формирований "Силы демократической Сирии" (СДС). Они взяли штурмом несколько домов, где укрывались разыскивавшиеся террористы, и увели с собой пленников. Никаких заявлений по этому поводу со стороны командования западной коалиции, возглавляемой США, не последовало.

В январе при высадке десанта в провинции Дейр-эз-Зор были убиты двое сирийцев, десятки получили ранения.

СДС контролируют сейчас большую часть сирийских провинций Ракка и Хасеке, а также северо-восточные районы Дейр-эз-Зора. С 2015 года США создали там девять военных баз для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Последний форпост этой радикальной организации в Эль-Багузе был ликвидирован в марте 2019 года. Однако в последнее время укрывшиеся в Сирийской пустыне экстремисты активизировали свои вылазки в граничащей с Ираком местности.