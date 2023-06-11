На севере Бурятии тушат лесной пожар рядом с поселком Таксимо

В тушении огня задействовано 96 человек, 15 единиц техники

ТАСС, 11 июня.Крупный лесной пожар возник рядом с поселком Таксимо на севере Бурятии, есть угроза перехода огня на населенный пункт. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Алексей Цыденов.

"Сейчас у нас сложный пожар возле Таксимо. В связи с изменением ветра и увеличением площади лесного пожара до 150 га, в том числе 80 га - верховой, вблизи Таксимо возникла угроза перехода лесного пожара на населенный пункт. Производится наращивание группировки", - написал Цыденов.

В тушении огня задействовано 96 человек, 15 единиц техники. Из Улан-Удэ вылетел вертолет с водосливным устройством. В готовности на станции Таксимо пожарный поезд. Глава региона отметил, что распространение пожара в районе подстанции поселка приостановлено.

"Предварительно, причина пожара - человеческий фактор", - отметил глава республики.

В Бурятии установилась жаркая сухая погода, воздух прогревается до плюс 34 градусов. На территории региона действует особый противопожарный режим.