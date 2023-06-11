Распылившей баллончик в Мариинке женщине назначили административный арест на семь суток

Инцидент произошел во время спектакля "Лебединое озеро"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге назначил жительнице Москвы, распылившей перцовый баллончик во время спектакля в Мариинском театре, административный арест на семь суток. Об этом в воскресенье сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности жительницу Москвы Елену Богданчикову за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на семь суток", - говорится в сообщении.

Вечером 10 июня Богданчикова "выражалась грубой нецензурной бранью в фойе театра во время спектакля "Лебединое озеро", а также распылила перцовый баллончик, устроила скандал, оскорбительно приставала к гражданам, размахивала руками, на замечания не реагировала, чем демонстративно нарушала общественный порядок и спокойствие граждан".

По словам защитника, не оспаривавшего факт применения перцового баллончика Богданчиковой, правонарушение было совершено в состоянии сильного душевного волнения, вызванного внезапно возникшим конфликтом со зрителями из-за использования ею и ее дочерью мобильного телефона во время просмотра спектакля.

В качестве свидетеля в суде допросили дочь Богданчиковой. Она пояснила, что их места находились в 17 ряду, и так как было не очень хорошо видно происходившее на сцене, то они смотрели балет через мобильные телефоны для увеличения изображения. К ним подходила сотрудница театра и просила не снимать балет на видео. Затем сидевший рядом мужчина ударил Богданчикову в плечо, а находившаяся сзади женщина выхватила у нее телефон из рук. Богданчикова предупредила, что достанет баллончик, а затем распылила его в целях самообороны. При этом, по словам дочери, ее мать грубой нецензурной бранью не выражалась, руками не размахивала, рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что после инцидента с распылением баллончика спектакль срочно остановили. В театре объявили технический перерыв, во время которого в зале включили усиленную вентиляцию, после чего показ спектакля продолжился. В результате произошедшего три человека обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась. В пресс-службе Мариинки также отмечали, что в театре проводится служебная проверка, во время которой предстоит установить, как женщина смогла пронести перцовый баллончик в здание.