В горах Адыгеи погибла туристка из Новороссийска

По предварительным данным, в нее ударила молния

МАЙКОП, 11 июня. /ТАСС/. Туристка из Новороссийска, проходившая в составе группы по однодневному маршруту в горах Адыгеи, погибла, предварительно, от удара молнии, сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК России по республике.

"Следственным отделом по Майкопскому району следственного управления СК России по Республике Адыгея организована проверка обстоятельств гибели 26-летней туристки из Новороссийска в горном походе. Предварительно установлено, что группа туристов в составе 38 человек отправились в однодневный поход по горной местности. Во время похода погодные условия ухудшились, начался дождь с грозой, и в районе Абадзешского перевала в одну из участников похода - 26-летнюю женщину - ударила молния, в результате чего пострадавшая получила электрический разряд, несовместимый с жизнью", - говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства гибели женщины, опрашиваются очевидцы происшествия, назначена судебно-медицинская экспертизы. По результатам проверки примут процессуальное решение, добавили в пресс-службе.