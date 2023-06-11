СМИ: в Анталье в результате аварии пассажирского автобуса пострадали 10 человек

Как сообщает телеканал TRT, ДТП произошло на горном перевале

АНКАРА, 11 июня. /ТАСС/. Пассажирский автобус турецкой транспортной компании попал в аварию в провинции Анталья на горном перевале. Как сообщает в воскресенье телеканал TRT, 10 человек пострадали.

Инцидент произошел на трассе между городами Коркутели и Сегют в районе населенного пункта Саксаганлы. Водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет.

На место происшествия оперативно прибыли жандармы и медики. Пострадавшие доставлены в больницу.

Генконсульство РФ в Анталье сообщило ТАСС, что дипломаты "запросили сведения в местных правоохранительных органах". "Наших граждан среди пострадавших в ДТП нет", - сказали в диппредставительстве.