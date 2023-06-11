На Ставрополье в аварии пострадали семь человек

Среди них оказались четверо детей

ПЯТИГОРСК, 11 июня. /ТАСС/. На Ставрополье после ДТП семь человек госпитализировали. Об этом в воскресенье сообщили в управлении ГИБДД по краю.

"11 июня около 10:30 мск в селе Левокумка водитель автомобиля Renault Scenic по неустановленным пока причинам допустила выезд на встречную полосу через сплошную линию разметки, где столкнулась с автомобилем Lada Granta. В больницу Пятигорска доставлены водитель Renault и ее трое несовершеннолетних детей (три, четыре года и шесть лет), а также водитель Granta, его супруга и их трехлетняя дочь", - сообщается в Telegram-канале краевого УГИБДД.

Все дети в двух машинах в момент ДТП находились в автокреслах.

"Спровоцировала автоаварию 27-летняя жительница Минераловодского округа, которая пояснила, что ее якобы "подрезали", и она вынуждена была выехать на встречную [полосу]", - говорится в сообщении.

По факту автоаварии проводится проверка, обстоятельства уточняются.