В Химках мужчина устроил стрельбу из страйкбольного автомата

Оружие изъяли и отправили на экспертизу

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили мужчину в Химках, который ездил на машине, высунувшись из люка с автоматом. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки от местных жителей поступило сообщение о том, что на улице Совхозной ездит автомобиль, из люка которого торчит предмет, похожий на автомат. Незамедлительно приехавшими на место происшествия сотрудниками полиции правонарушитель был установлен", - сказал собеседник агентства.

По его словам, нарушителем оказался москвич 1996 года рождения. "При нем обнаружен и изъят страйкбольный автомат, который отправлен в экспертно-криминалистический центр на исследование", - добавили в главке.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В правоохранительных органах ТАСС добавили, что мужчина периодически стрелял из автомата.