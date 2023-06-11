В Анкаре в результате ливня затопило несколько кварталов

В некоторых районах города выпало до 50 мм осадков

АНКАРА, 11 июня. /ТАСС/. Несколько кварталов в центре Анкары затопило в воскресенье после сильного ливня. Краткосрочные, но интенсивные осадки прошли в различных районах турецкой столицы.

Как сообщили в эфире местных телеканалов сотрудники Главного метеорологического управления, в некоторых районах выпало до 50 мм осадков. Подтопленными оказались столичные кварталы, расположенные в низинах, куда сливается вода с прилегающих районов на возвышенностях. В частности, в районе городского рынка Енишехир уровень воды достигал 60-70 см. Потоки уносили легковые автомашины и мотоциклы курьерских служб.

Серьезные подтопления произошли на станции метро Сыххие. Там вода заливалась в подземные переходы и промыла грунт в тоннелях, сливаясь прямо на рельсы. Также на некоторое время были заблокированы некоторые автодороги из-за подтопления подземных участков эстакад. Между тем, как смог убедиться корреспондент ТАСС, в течение получаса вода практически ушла в канализацию, и движение постепенно вернулось в норму.

Район Сыххие, рынок Енишехир и еще несколько кварталов Анкары имеют старую водоотводную систему. Они практически всегда затапливаются при мощных ливнях. В этот раз интенсивные осадки продолжались не более 25-30 минут. Но с учетом сливающейся с возвышенностей воды это почти всегда приводит к подтоплениям. Жители Анкары периодически критикуют власти и коммунальные службы за то, что они не смогли наладить систему канализации, чтобы избежать подобных инцидентов.