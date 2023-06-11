Во Вьетнаме арестовали 16 человек за нападение на управление полиции

Правоохранительные органы также смогли освободить захваченных нападавшими двух заложников, еще одному удалось самостоятельно бежать

ХАНОЙ, 11 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Вьетнама арестовали 16 участников произошедшего в воскресенье вооруженного нападения на штаб-квартиру полицейского управления в провинции Даклак. Об этом сообщил представитель Министерства общественной безопасности (МОБ) республики генерал-лейтенант То Ан Со.

"Полиция Даклака арестовала 16 человек, причастных к нападению с применением огнестрельного оружия в уезде Кыкуин", - информировал представитель МОБ. Он отметил, что компетентные органы ведут поиски остальных нападавших и их сообщников. Полиция также смогла успешно освободить захваченных нападавшими двух заложников, еще одному заложнику удалось самостоятельно бежать, рассказал То Ан Со.

Ранее стало известно, что утром 11 июня Министерство общественной безопасности получило сообщение от полиции провинции Даклак о нападении неустановленной группы лиц на полицейскую штаб-квартиру уезда Кыкуин. В результате этого погибли и были ранены несколько человек из числа местных чиновников и гражданских лиц. По некоторым данным, среди убитых четверо полицейских в возрасте от 30 до 35 лет. Обстоятельства произошедшего, а также мотивы нападавших устанавливаются.