Самолет сел в аэропорту Екатеринбурга после сигнала о проблемах со стойкой шасси

Проводится проверка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом из Антальи в Екатеринбург, сообщил об отказе механизма управления передней стойкой шасси, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел 11 июня. "В аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) при посадке воздушного судна авиакомпании Red Wings, заканчивающего рейс RWZ-4206 по маршруту Анталья - Екатеринбург, экипаж сообщил об отказе механизма управления передней стойкой шасси. На рейсе находилось 35 пассажиров, из них 5 несовершеннолетних. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Свердловской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полетов.