Генпрокуратура Казахстана из-за пожаров на востоке страны возбудила дело о халатности

По поручению главы государства уголовное дело принято в производство специальных прокуроров

АСТАНА, 11 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Казахстана расследует два уголовных дела в связи с пожарами в Абайской области на востоке республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"9 июня по факту пожара в лесном массиве области Абай начато досудебное расследование по статье 292 части 3 уголовного кодекса. По поручению главы государства уголовное дело принято в производство специальных прокуроров", - говорится в сообщении.

В этой связи создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов. "Кроме того, принимая во внимание тяжкие последствия, повлекшие гибель людей и причинение существенного вреда окружающей среде, спецпрокурором зарегистрировано уголовное дело по факту халатности. В рамках его расследования действиям ответственных должностных лиц будет дана соответствующая правовая оценка", - отметили в Генпрокуратуре.

Согласно последним данным, в результате пожара в Абайской области погибли 14 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по жертвам трагедии.