11 июня, 15:54
Военная операция на Украине

В Новой Каховке полностью сошла вода после разрушения Каховской ГЭС

Объекты туризма, которые находятся в прибрежной зоне, до сих пор затоплены, сообщили в городской администрации

ГЕНИЧЕСК, 11 июня. /ТАСС/. Вода полностью сошла с улиц Новой Каховки, затопленной после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

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"На 18:00 вода полностью ушла с улиц Новой Каховки, но объекты туризма, которые находятся в прибрежной зоне, до сих пор затоплены", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Корсунке, где затопление было наиболее существенным, почти вся вода ушла с улиц села. "Корсунские дачи: основная часть затоплена на 70%, все домики в воде", - уточняется в сообщении. 

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