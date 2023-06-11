Почти 1 600 человек разместили в ПВР в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС

Остальные уехали к родственникам и знакомым, сообщили в МЧС России

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Почти 1 600 человек размещены в 16 пунктах временного размещения в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС и масштабного подтопления территории. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На сегодняшний день в 16 пунктах временного размещения (Железный порт - 10, Скадовск - 6) размещены 1 588 человек, остальные убыли по родственникам и знакомым. Всего развернуто 63 пункта временного размещения общей вместимостью 5 500 человек", - сказал собеседник агентства.

В МЧС добавили, что на месте проводятся аварийно-спасательные и другие неотложные работы: откачка воды, уборка мусора, специальная обработка зданий. "Также осуществляется непрерывный санитарно-эпидемиологический мониторинг окружающей среды", - добавили в ведомстве.

Кроме того, продолжается доставка гуманитарной помощи. В течение суток кроме 75 т продуктов питания и 30 т бутилированной воды со складов Росрезерва доставлены дополнительные 10 т рыбных консервов. Также осуществляется доставка 75 мотопомп.

Всего для ликвидации последствий ЧС в Херсонской области привлечены порядка 800 человек и 300 единиц техники.