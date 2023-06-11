11 июня, 16:24

При обрушении строящегося здания в Иракском Курдистане погибли не менее трех человек

По данным Shafaq News, все погибшие являлись рабочими, трудившимися на стройке

ТАСС, 11 июня. По меньшей мере три человека погибли в результате обрушения недостроенного здания в провинции Сулеймания (расположена на севере страны и является частью Иракского Курдистана). Об этом сообщил в воскресенье портал Shafaq News.

По его сведениям, все погибшие являлись рабочими, трудившимися на стройке. На место оперативно прибыли сотрудники служб спасения, которые извлекли из-под завалов тела жертв, а также еще одного пострадавшего, он госпитализирован.

Информации о причинах инцидента не приводится. 

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