В Крыму возбудили дело после ДТП, где погибли пять человек

В аварии пострадали трое детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после ДТП в Бахчисарайском районе Крыма, где погибли пять человек, включая ребенка, еще трое детей находятся в больнице. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.

"Возбуждено угодное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В результате трагедии скончались взрослые участники дорожного движения и несовершеннолетний пассажир Dacia в возрасте 14 лет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, авария произошла в 10:10 в Бахчисарайском районе. Водитель автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Dacia.

В пресс-службе прокуратуры республики уточняли, что надзорное ведомство проводит проверку после ДТП, будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения.