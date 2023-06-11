11 июня, 16:28

На юго-западе Ирана неизвестный обстрелял полицейских

Один из них получил серьезные огнестрельные ранения и умер в больнице

ТАСС, 11 июня. Неизвестный обстрелял полицейских в городе Изе, расположенном в провинции Хузестан на юго-западе исламской республики. Об этом сообщило в воскресенье агентство Клуб молодых журналистов.

По его данным, один из полицейских получил серьезные огнестрельные ранения и умер в больнице. Неизвестный обстрелял сотрудников служб правопорядка из личного автомобиля, информации о его мотивах и текущем местонахождении не приводится.

За несколько часов до этого агентство Tasnim проинформировало о гибели сторонника шиитского народного ополчения "Басидж" в расположенной неподалеку от Хузестана и граничащей с Ираком провинции Керманшах. Ополченец также погиб от рук неизвестных вооруженных злоумышленников, силы правопорядка прикладывают все усилия для их задержания. 

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