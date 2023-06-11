Под Волгоградом из-за сильного ветра обрушилась крыша школы

Его порывы достигали 25 м/с

ВОЛГОГРАД, 11 июня. /ТАСС/. Сильный ветер стал причиной обрушения крыши школы в хуторе Клетском Среднеахтубинского района Волгоградской области. Об этом в воскресенье сообщили в официальном Telegram-канале районной администрации.

"В хуторе Клетский Среднеахтубинского района частично сорвало крышу средней общеобразовательной школы. Оперативные службы района прибыли на место. Группу реагирования возглавляет глава района Николай Патрин", - говорится в сообщении.

Порывы ветра на юге региона в воскресенье достигают 25 м/с.

Ситуацию взяли под контроль, восстановительные работы организуют в ближайшее время.