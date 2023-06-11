Во Владикавказе из фитнес-центра эвакуировали 20 человек из-за задымления

Помещение обследуют с помощью тепловизора

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 июня. /ТАСС/. Пожарные эвакуировали 20 человек из фитнес-центра во Владикавказе после задымления, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В 18:29 поступило сообщение о задымлении в сауне фитнес-центра "Клюква", расположенного по адресу: Владикавказ, улица Кутузова, 72. По прибытии наблюдалось сильное задымление помещения, открытого горения не обнаружено. Эвакуированы 20 человек", - говорится в сообщении.

Помещение обследуют с помощью тепловизора на предмет обнаружения очага горения.