В Херсонской области оценили ущерб социальной инфраструктуре после ЧС на Каховской ГЭС

В частности, ущерб школам и детсадам оценивается в 5,1 млрд рублей

ГЕНИЧЕСК, 11 июня. /ТАСС/. Ущерб школам, детсадам и объектам здравоохранения в Херсонской области после ЧС на Каховской ГЭС, предварительно, составляет более 10 млрд рублей.

Об этом в воскресенье в Telegram-канале сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

"По предварительным расчетам, ущерб школам и детсадам оценивается в 5,1 млрд рублей, учреждениям здравоохранения - 5,05 млрд", - написал Алексеенко.

По словам главы регионального правительства, затопленными в результате разрушения Каховской ГЭС оказались 160 км дорог. Ущерб им еще предстоит подсчитать, добавил он.