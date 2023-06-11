11 июня, 17:28,
обновлено 11 июня, 17:43

В Херсонской области оценили ущерб социальной инфраструктуре после ЧС на Каховской ГЭС

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

В частности, ущерб школам и детсадам оценивается в 5,1 млрд рублей

ГЕНИЧЕСК, 11 июня. /ТАСС/. Ущерб школам, детсадам и объектам здравоохранения в Херсонской области после ЧС на Каховской ГЭС, предварительно, составляет более 10 млрд рублей.

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Об этом в воскресенье в Telegram-канале сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

"По предварительным расчетам, ущерб школам и детсадам оценивается в 5,1 млрд рублей, учреждениям здравоохранения - 5,05 млрд", - написал Алексеенко.

По словам главы регионального правительства, затопленными в результате разрушения Каховской ГЭС оказались 160 км дорог. Ущерб им еще предстоит подсчитать, добавил он. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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