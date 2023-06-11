В Петербурге произошел пожар в здании бывшего СИЗО "Кресты"

Никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Горение на площади 50 кв. м происходит в здании на Арсенальной набережной в Петербурге, где расположен комплекс бывшего следственного изолятора "Кресты". Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС по городу.

"11 июня в 19:42 поступило сообщение о пожаре по адресу: Калининский район, Арсенальная набережная, дом 7. В двухэтажном, неэксплуатируемом здании происходит горение на площади 50 кв. м", - говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекли от МЧС 3 единицы техники и 15 человек личного состава. "В 20:35 пожар ликвидирован", - сказали в управлении.

В конце мая управление Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало, что земельный участок и комплекс зданий бывшего следственного изолятора "Кресты" передали акционерному обществу "ДОМ.РФ".

О комплексе

Исторический комплекс "Крестов", признанный памятником архитектуры, возвели на набережной Невы в центральной части Санкт-Петербурга в 1890 году на месте одиночной тюрьмы. Название комплекса связано с его конфигурацией - два здания построены в форме крестов. Оба "креста" соединены между собой зданием административного корпуса, на верхнем этаже которого расположен пятиглавый храм. На территории в 4,5 га были также расположены больница, инфекционный барак, морг, ледник, кузница и другие здания. С 1964 года "Кресты" стали следственным изолятором №1. Лица, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, содержались там до вынесения приговора суда. После строительства нового комплекса СИЗО в Колпино под Петербургом комплекс не используется для содержания подследственных.

Ранее руководством ФСИН и руководством города высказывались различные инициативы по превращению исторического комплекса в гостиницу, арт-объект, музей или использованию в других целях.