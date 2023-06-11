11 июня, 18:30
Военная операция на Украине

В Горловке обстрелом ВСУ поврежден водовод

В пресс-службе администрации сообщили, что повреждены трубы диаметром от 100 до 500 мм

ДОНЕЦК, 11 июня. /ТАСС/. Водовод в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) получил повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в воскресенье мэр города Иван Приходько.

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"В результате обстрела поврежден основной водовод от Широкой Балки (поселок, входит в состав Центрально-Городского района Горловки - прим. ТАСС) в сторону Строителя (микрорайон в Горловке - прим. ТАСС)", - написал мэр в Telegram-канале.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации, повреждены трубы диаметром от 100 до 500 мм, на месте обстрела работают экстренные службы. Восстановить поврежденный водовод планируется в понедельник.

Горловка - один из наиболее обстреливаемых городов ДНР. Наиболее сильные удары ВСУ наносят по городу в последнее время. По информации представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, интенсивность обстрелов Горловской агломерации увеличилась почти вдвое. 

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