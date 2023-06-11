11 июня, 19:36

В Херсонской области затоплены три кладбища

В пресс-службе врио губернатора региона Владимира Сальдо сообщили, что вероятность размытия могил мала

ГЕНИЧЕСК, 11 июня. /ТАСС/. Случаи затопления кладбищ в результате наводнения, вызванного разрушением дамбы Каховского водохранилища, отмечены в Херсонской области. Однако вероятность того, что вода размоет захоронения, мала. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе врио губернатора региона Владимира Сальдо.

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"На сегодняшний день в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах действительно затоплены три кладбища", - сообщили в пресс-службе врио губернатора Херсонской области.

"В районе Алешек вероятность размытия надгробий на двух затопленных кладбищах есть, однако размытие самих захоронений маловероятно. Что касается кладбища в Голопристанском муниципальном округе, то вероятность его размытия очень мала", - заверили представители главы администрации региона.

Пресс-служба отмечает, что несколько мест разлития нефтепродуктов зафиксировано на подконтрольном Киеву правом берегу Днепра в районе Херсона. О происшествиях подобного типа на левом берегу информации не поступало, отмечается в сообщении. 

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