11 июня, 20:17

Сообщение о минировании железнодорожного вокзала Кишинева оказалось ложным

Никаких взрывоопасных предметов не было обнаружено, сообщили в пресс-службе Генерального комиссариата полиции Молдавии

КИШИНЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Анонимное сообщение о взрывных устройствах на железнодорожном вокзале Кишинева и в крупнейшем торговом центре города оказалось ложным. Об этом по итогам проверки сообщила пресс-служба Генерального комиссариата полиции Молдавии.

"Проведенная специалистами проверка показала, что угроза была ложной. Никаких взрывоопасных предметов не было обнаружено", - говорится в сообщении.

С прошлого года в Молдавии существенно активизировались телефонные террористы. Угрозы оказывались ложными, однако сотрудникам правоохранительных органов всякий раз приходится эвакуировать людей и проводить проверку. Прокуратура Молдавии считает, что целью массовой рассылки таких сообщений является дестабилизация ситуации в стране. Согласно молдавским законам, злоумышленникам грозит до двух лет тюрьмы или штраф в размере до 42 тыс. леев (около $2,2 тыс.). 

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