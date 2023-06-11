На северо-востоке Москвы из-за пожара в гостинице эвакуировали 50 человек

В экстренных службах сообщили, что информация о пострадавших не поступала

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. На северо-востоке Москвы в гостинице на проспекте Мира произошел пожар, эвакуированы порядка 50 человек. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в экстренных службах.

"На проспекте Мира, 102, корпус 2, в гостинице произошел пожар. Загорелись потолочные перекрытия в одном из номеров. В целях безопасности эвакуировали порядка 50 человек", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что площадь возгорания составляет 60 кв. м., пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.

Пожарные предпринимают усилия для ликвидации возгорания. Информация о пострадавших не поступала.

Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу находится гостиница Tolstoy Apart.