Рогов сообщил об обстреле украинскими военными Токмака

По информации председателя движения "Мы вместе с Россией", удары пришлись на район центральной площади города

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр города Токмак в Запорожской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Токмак под огнем боевиков ВСУ. Сегодня около 22:30 нацисты совершили обстрел города из реактивных систем залпового огня", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Под огнем оказался район центральной площади Токмака. По предварительным данным, обстрел велся из РСЗО "Град" с использованием неуправляемых дальнобойных снарядов западного образца, уточнил Рогов.