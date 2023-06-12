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Авиарейсы между Сахалином и Кунаширом задержали на сутки из-за погоды на Курилах

На территории аэропорта Южно-Курильска наблюдается туман, слабый ветер

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Аврора" из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск (остров Кунашир, Курилы) задержан на сутки из-за непогоды на островах. В связи с этим задерживается и обратный рейс, сообщили в понедельник ТАСС в сахалинском международном аэропорту.

"Задержка по метеоусловиям аэропорта прилета", - рассказали в аэропорту.

Самолет должен был вылететь из Южно-Сахалинска в воскресенье в 14:45 (06:45 мск). Вылет перенесли на понедельник. Планируется, что пассажиры смогут отправиться в путь в 15:30 (07:30 мск), но более точная информация появится только после обеда. Точное количество ожидающих пассажиров не сообщается.

На территории аэропорта Южно-Курильска стоит сильный туман, дует слабый ветер. Температура воздуха в утренние часы - плюс 13 градусов. В условиях плохой видимости аэропорты Курильских островов не могут принимать самолеты. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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