На Курилах ощутили подземные толчки от землетрясения рядом с Японией

Эпицентр располагался между островами Хоккайдо и Хонсю

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Сейсмологи за последние сутки зарегистрировали в акватории у южного побережья острова Хоккайдо (Япония) землетрясение магнитудой 6,3. Подземные толчки ощутили жители южной группы Курильских островов (Сахалинская область), сообщили в понедельник ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Эпицентр располагался между японскими островами Хоккайдо и Хонсю, глубина очага - 137 км", - рассказали на сейсмостанции.

По информации сейсмологов, жители населенных пунктов на островах Шикотан и Кунашир (южная группа Курильских островов) ощутили подземные толчки силой до трех баллов. При такой силе землетрясения многие люди отмечают колебания.

По информации ГУ МЧС России по Сахалинской области, на обследование жилого фонда, объектов ЖКХ и социально важных объектов были направлены три рабочие группы. Обстановка находится на контроле дежурной смены.