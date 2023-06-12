В Австралии в ДТП с автобусом погибли 10 человек

Еще 11 пассажиров были госпитализированы

СИДНЕЙ, 12 июня. /ТАСС/. В результате ДТП с участием автобуса на восточном побережье Австралии 10 человек погибли и еще 11 получили тяжелые травмы. Об этом сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс.

По данным ведомства, ДТП произошло в ночь на понедельник, на ведущей в Сидней скоростной автомагистрали у съезда в город Грета (расположен в 170 км к северу от Сиднея). "Полиция Нового Южного Уэльса ведет расследование аварии, <…> в которой 10 человек погибли и еще 11 были госпитализированы", - указали в полицейском управлении.

В полиции пока не сообщают никаких данных о причинах аварии, отмечая только то, что в результате ДТП автобус перевернулся и вылетел на обочину. Также сообщается, что для эвакуации пострадавших пассажиров из Сиднея прибыли шесть вертолетов службы спасения, которые доставили раненых в больницы мегаполиса.

Всего в автобусе было 39 пассажиров, возвращавшихся с мероприятия в одной из находящихся поблизости виноделен. 18 из них помощь была оказана месте, и они смоли отправиться домой. 58-летний водитель был также доставлен в больницу для освидетельствования, после чего с ним начнут работу следователи.