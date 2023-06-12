11 июня, 23:17
Лесные пожары в России

В Бурятии сняли угрозу перехода лесного пожара на поселок Таксимо

Площадь возгорания составила 200 га

ТАСС, 12 июня. Работа по тушению крупного лесного пожара продолжается на севере Бурятии, угроза перехода огня на поселок Таксимо снята. Об этом сообщили в понедельник в ГУ МЧС по региону.

"В настоящее время угроза населенному пункту снята, но ветер постоянно меняет направление, сохраняется сложная обстановка", - говорится в сообщении.

Пожар распространился на 200 га (из них 80 га - верховой пожар). В тушении задействованы более 70 человек и 8 единиц техники. Основные силы направлены на защиту населенного пункта, по периметру которого дополнительно проведена опашка.

"Привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, который доставил пожарных-десантников. Борт оборудован водосливным устройством. В готовности находится пожарный поезд", - добавили в ГУ МЧС.

В ведомстве отметили, что жаркая сухая погода и труднодоступная местность способствовали распространению пожара и его переходу в верховой.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииБурятия
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