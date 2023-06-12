В Яковлево при пожаре в деревянном доме погибли четыре человека

Площадь возгорания составила 35 кв. м

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в одноэтажном деревянном доме в деревне Яковлево на площади 35 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"Пожар в одноэтажном деревянном доме локализован в 02:12 мск на площади 35 кв. м. В 03:11 мск объявлена ликвидация открытого горения. Есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах ТАСС уточнили, что, предварительно, в результате пожара погибли четыре человека - два мальчика 2017 года рождения и две женщины 1947 и 1969 года рождения.