В Иркутске и пригороде дома более чем на 20 улицах остались без света

Ведутся аварийно-восстановительные работы

ИРКУТСК, 12 июня. /ТАСС/. Частичное отключение электроснабжения произошло в понедельник более чем на 20 улицах Иркутска и пригорода, сообщила Иркутская электросетевая компания в своем Telegram-канале. В городе и пригороде всю минувшую ночь шел дождь, осадки продолжаются до сих пор.

"Под отключение попала часть домов на переулках 9-й Советский, 10-й Советский, 7-й Советский, Советский, ул. Вавилова, ул. Софьи Ковалевской, ул. Щербакова, в селе Максимовщина на ул. Дорожная, в селе Мамоны на улицах Дорожная, Луговая, Горная, Сиреневая, Советская 3-я, Трактовая, Центральная, Чуприха, Южная и в СНТ 6-я Пятилетка на улицах Зеленая, Садовая, Ключевая, Малинная", - говорится в сообщении.

Число потребителей, оставшихся без света, уточняется. Аварийная бригада занимается восстановлением электроснабжения. Ориентировочное время устранения аварии - 12:00 (07:00 мск).