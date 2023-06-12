Дым от лесных пожаров на востоке Казахстана накрыл несколько районов Жетысуской области

Жителей региона попросили сохранять спокойствие и носить маски

АСТАНА, 12 июня. /ТАСС/. Дым от лесных пожаров в Абайской области на востоке Казахстана накрыл территорию нескольких районов соседней Жетысуской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента по чрезвычайным ситуациям.

"Из-за крупного лесного пожара на территории области Абай в результате изменения направления ветра территорию нескольких районов области Жетысу накрыл густой дым", - говорится в сообщении.

В ведомстве попросили жителей Жетысуской области сохранять спокойствие и носить маски. "Людям с заболеваниями органов дыхания и пожилым людям рекомендуется не выходить из дома", - отметили в департаменте.

В результате пожара в Абайской области погибли 14 человек. 12 июня в Казахстане объявлено днем общенационального траура по жертвам трагедии.