ВСУ возобновили обстрел Донецка спустя 4,5 часа перерыва

Под удары попали Куйбышевский и Киевский районы города

ДОНЕЦК, 12 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром возобновили обстрел Донецка после 4,5 часа перерыва, выпустив по городу пять снарядов из 155-мм артиллерийских орудий натовского образца. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, ВСУ обстреляли Донецк в 06:45 мск, под огнем оказались Куйбышевский и Киевский районы города.

Предыдущий обстрел Донецка был зафиксирован ночью 02:20 мск.