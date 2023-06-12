12 июня, 04:05
Военная операция на Украине

ВСУ возобновили обстрел Донецка спустя 4,5 часа перерыва

Под удары попали Куйбышевский и Киевский районы города

ДОНЕЦК, 12 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром возобновили обстрел Донецка после 4,5 часа перерыва, выпустив по городу пять снарядов из 155-мм артиллерийских орудий натовского образца. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

По данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, ВСУ обстреляли Донецк в 06:45 мск, под огнем оказались Куйбышевский и Киевский районы города.

Предыдущий обстрел Донецка был зафиксирован ночью 02:20 мск. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация