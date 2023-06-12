12 июня, 05:01

В Красноярском крае четверо детей получили ожоги после того, как подожгли найденный порох

Проводится доследственная проверка

КРАСНОЯРСК, 12 июня. /ТАСС/. Четверо детей в возрасте от 8 до 12 лет в Красноярском крае пострадали в результате поджога пороха, который нашли в заброшенной постройке. Проводится доследственная проверка, сообщила в понедельник пресс-служба главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"В следственные органы поступило сообщение о госпитализации четверых детей 8, 11, 12 и 12 лет с ожогами второй степени лица, груди и обеих рук. <…> Предварительно установлено, что в вечернее время 11 июня 2023 года четверо несовершеннолетних детей, находясь в районе дома по улице Дудинская города Дудинка, пришли в заброшенную хозяйственную постройку, где обнаружили три банки с порохом в закрытом виде. Вскрыв банки, дети высыпали порох в металлическое ведро и подожгли, используя зажигалку", - говорится в сообщении.

По информации следствия, жизни детей ничего не угрожает. Проверка проводится на предмет причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Устанавливается владелец заброшенного помещения. 

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РоссияКрасноярский край
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