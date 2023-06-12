Более 50 тыс. человек на востоке Индии покинули свои дома из-за межэтнических столкновений

Причиной начавшихся 3 мая межплеменных столкновений в Манипуре стало требование мигрантов из племени мейтей получить статус зарегистрированной касты в штате

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июня. /ТАСС/. Более 50 тыс. жителей индийского штата Манипур покинули свои дома из-за межэтнических столкновений, продолжающихся с начала мая. Об этом сообщил журнал India Today.

"В общей сложности 50 698 человек были вынуждены покинуть дома из-за межэтнических столкновений, в настоящее время они размещены в 349 лагерях для беженцев", - цитирует журнал неназванного представителя правительства штата.

В прошедшие выходные власти штата также приняли решение продлить ограничение доступа в интернет, которое было введено с начала мая, до 15 июня. Министерство внутренних дел штата пояснило, что на различных онлайн-площадках и в социальных сетях "антисоциальные элементы" продолжают распространять ложную информацию, что создает общественную опасность и угрозу жизни людей. Власти Манипура также продолжают изымать у различных группировок оружие и амуницию.

Причиной начавшихся 3 мая межплеменных столкновений в Манипуре стало требование мигрантов из племени мейтей получить статус зарегистрированной касты в штате. Этот статус дает членам касты ряд привилегий, в том числе при устройстве на работу в государственное учреждение или предприятие, при поступлении в высшие учебные заведения, а также ряд других льгот.

Это вызвало протест у представителей народности куки, составляющей коренное население штата, которое сочло такое требование атакой на их права. Куки провели "Марш племенной солидарности" в знак протеста против включения мейтей в категорию "зарегистрированных", после которого в штате вспыхнули массовые столкновения. С начала мая в столкновениях погибли не менее 100 человек, более 300 получили ранения.