12 июня, 06:54,
обновлено 12 июня, 07:22

В Киргизии арестовали фигурантку дела об экстремистском "Левом сопротивлении" Крылову

Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Россиянка будет находится под стражей до 4 июля

БИШКЕК, 12 июня. /ТАСС/. Фигурантка возбужденного в России уголовного дела об экстремистском сообществе "Левое сопротивление" Алена Крылова арестована в Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

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"Крылова временно заключена под стражу на срок до 4 июля 2023 года с содержанием в учреждении №21 СИН (Службы исполнения наказаний) при Министерстве юстиции Киргизской Республики", - говорится в сообщении.

Подробности дела, в рамках которого была задержана Крылова, не уточняются. Как отметили в пресс-службе, суд Первомайского района Бишкека в данном случае удовлетворил ходатайство следователя от 6 июня 2023 года "о временном заключении под стражу" российской гражданки.

Ранее УФСБ России по Москве и Московской области было возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в таковом) в отношении предполагаемых участников экстремистского движения "Левое сопротивление", среди которых осужденная за призывы к террористической деятельности Дарья Полюдова, журналист RusNews Игорь Кузнецов из Томска, активисты Кирилл Котов, Сергей Кирсанов, а также получивший убежище в Финляндии профсоюзный деятель Андрей Романов.

В ноябре 2022 года Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест в отношении преподавателя одной из столичных онлайн-школ Алены Крыловой, обвиняемой в участии в экстремистском сообществе "Левое сопротивление", которая была объявлена в международный розыск. 

Теги:
КиргизияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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