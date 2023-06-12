ВСУ за ночь выпустили 26 снарядов по Новой Каховке и другим населенным пунктам Херсонщины

Как сообщили в экстренных службах, были обстреляны в том числе Каховка, Кардашинка и Старая Збурьевка

ГЕНИЧЕСК, 12 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью обстреляли Новую Каховку и другие населенные пункты Херсонской области, выпустив 26 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам в понедельник представитель экстренных служб региона.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Старая Збурьевка, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал он.

В воскресенье в течение дня ВСУ также выпустили из ствольной артиллерии девять снарядов по Кардашинке, 12 - по Крынке, восемь - по Алёшкам, семь - по Песчановке и 11 - по Васильевке.