В Башкирии ребенок погиб после удара током вблизи железнодорожных путей

СК возбудил уголовное дело

ТАСС, 12 июня. Девочка получила смертельный удар током вблизи железнодорожных путей в городе Давлеканово в Башкирии. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"По версии следствия, 11 июня 2023 года в городе Давлеканово республики Башкортостан вблизи железнодорожных путей 13-летняя девочка задела линию электропередач, в результате чего получила удар током и скончалась на месте происшествия", - сообщили в управлении.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.