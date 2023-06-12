Более 1 тыс. жилых домов освободились от воды в Херсонской области

В МЧС сообщили, что в круглосуточном режиме проводится откачка воды, уборка мусора, специальная обработка зданий

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Вода ушла из более 1 тысячи жилых домов в Херсонской области, более 7 тыс. человек эвакуированы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МЧС России.

"От воды освободилось более 1 тыс. жилых домов. Число эвакуированных составляет более 7 тыс. человек, в том числе 410 детей и 112 маломобильных граждан. В 16 пунктах временного размещения размещено 1 659 человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в круглосуточном режиме проводится откачка воды, уборка мусора, специальная обработка зданий.

"Организован непрерывный санитарно-эпидемиологический мониторинг окружающей среды. На данный момент МЧС России доставлено более 80 тонн продуктов питания и 50 тонн бутилированной воды", - сообщили в МЧС.