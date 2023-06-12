В ДТП в Вологодской области пострадали пять человек

Инцидент произошел на 487-м км автодороги Москва - Архангельск

ТАСС, 12 июня. Столкновение трех автомобилей, один из которых наехал на лося, произошло в ночь на 12 июня на 487-м км автодороги Москва - Архангельск в Сокольском районе Вологодской области. В результате получили травмы твое взрослых и двое детей, все доставлены в больницу, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"По предварительной версии, около 00:20 мск 12 июня в Сокольском округе на 487-м километре автодороги Москва - Архангельск женщина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, совершила по касательной наезд на лося, после чего машина выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с Toyota RAV4, а затем Hyundai Solaris столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia. В результате пострадали трое взрослых и двое детей", - говорится в сообщении.

По информации МВД, травмы получили водители Hyundai Solaris и Daewoo Nexia и их пассажиры: две девочки трех и семи лет, а также мужчина 1981 года рождения. Дети находились в удерживающем устройстве.

Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в медучреждение. Лось убежал в лес. Обстоятельства аварии уточняются.