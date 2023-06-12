Более 30 прилетов зафиксировали за сутки в Белгородской области

ТАСС, 12 июня. Вооруженные силы Украины выпустили за сутки более 30 различных боеприпасов по территории Белгородской области, также зафиксированы сбросы взрывных устройств с дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Устинка - 3. Пострадавших и разрушений нет. По Шебекинскому городскому округу выпущено 19 единиц различных боеприпасов. Из ствольной артиллерии обстрелян поселок Новая Таволжанка - зафиксировано 6 прилетов. Также в населенном пункте противник сбросил с беспилотников 4 взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
В Борисовском районе из миномета ВСУ обстреляли хутор Лозовая Рудка, дважды сбросили взрывные устройства с дронов. В Грайворонском городском округе территорию рядом с селом Новостроевка-Вторая обстреляли из гранатомета, на территории горокруга выявили попытку атаки с помощью БПЛА. В результате атак пострадавших и разрушений нет.
По данным Гладкова, под обстрел ВСУ попала окраина села Вязовое Краснояружского района, село Дроновка Грайворонского городского округа, пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены кровля сенохранилища и фасад хозпостройки на территории сельскохозяйственного предприятия, зафиксированы незначительные повреждения в одном частном домовладении, осколками посекло фасад и выбило стекла в окнах.