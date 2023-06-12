Более 30 прилетов зафиксировали за сутки в Белгородской области

Наибольшее число боеприпасов было выпущено по Шебекинскому городскому округу

ТАСС, 12 июня. Вооруженные силы Украины выпустили за сутки более 30 различных боеприпасов по территории Белгородской области, также зафиксированы сбросы взрывных устройств с дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Устинка - 3. Пострадавших и разрушений нет. По Шебекинскому городскому округу выпущено 19 единиц различных боеприпасов. Из ствольной артиллерии обстрелян поселок Новая Таволжанка - зафиксировано 6 прилетов. Также в населенном пункте противник сбросил с беспилотников 4 взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

В Борисовском районе из миномета ВСУ обстреляли хутор Лозовая Рудка, дважды сбросили взрывные устройства с дронов. В Грайворонском городском округе территорию рядом с селом Новостроевка-Вторая обстреляли из гранатомета, на территории горокруга выявили попытку атаки с помощью БПЛА. В результате атак пострадавших и разрушений нет.

По данным Гладкова, под обстрел ВСУ попала окраина села Вязовое Краснояружского района, село Дроновка Грайворонского городского округа, пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены кровля сенохранилища и фасад хозпостройки на территории сельскохозяйственного предприятия, зафиксированы незначительные повреждения в одном частном домовладении, осколками посекло фасад и выбило стекла в окнах.