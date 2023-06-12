В Минске ликвидировали крупный теневой криптообменник

Ущерб от его деятельности составил не менее $3 млн

МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали иностранца, ему вменяют незаконную деятельность по обмену криптовалюты, ущерб от которой составил не менее 9 млн белорусских рублей (около $3 млн). Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) Белоруссии.

"Главным следственным управлением Следственного комитета совместно с департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля пресечена деятельность крупного теневого криптообменника на территории города Минска", - говорится в сообщении СК.

По данным следствия, 37-летний иностранец осуществлял предпринимательскую деятельность в гражданском обороте без государственной регистрации в качестве резидента ПВТ (Парка высоких технологий), связанную с приобретением (отчуждением) криптовалюты (цифровых знаков, токенов) и иностранной валюты в интересах третьих лиц. Начиная с 2019 года преступную схему он реализовывал совместно с 35-летним знакомым, получена информация, что фигуранты причастны к осуществлению аналогичной деятельности на территории ОАЭ, Армении, Грузии, России, Казахстана, Азербайджана, Украины, Таджикистана, отметили в СК республики. "Следствием установлено, что в ходе своей преступной деятельности мужчина получил доход от физических лиц в Республике Беларусь на сумму не менее 9 миллионов рублей", - добавили в ведомстве.

По информации СК, фигуранты дела задержаны, им предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и соучастие в качестве организатора в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере УК Белоруссии. К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, отметили в СК Белоруссии.