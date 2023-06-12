В Грузии неизвестные повредили установленный местными жителями памятник Сталину

Монумент установили в селе Вариани Горийского муниципалитета в 2022 году

ТБИЛИСИ, 12 июня. /ТАСС/. Неизвестные повредили памятник Сталину, установленный в 2022 году жителями села Вариани Горийского муниципалитета региона Шида Картли. Об этом сообщил местный портал "Шида Картли".

На опубликованных порталом фотографиях видно, что памятник, представляющий стоящего в полный рост Сталина, обезглавили. Памятник стоит на бетонном постаменте в лесистой местности.

МВД Грузии пока не прокомментировало ситуацию.

Жители села Вариани, расположенного в 13 км от города Гори, где родился Иосиф Сталин, установили памятник в феврале 2022 года. Как сообщали местные жители в беседах с журналистами, памятник они установили самостоятельно, так как многие в Вариани с уважением относятся к фигуре Сталина.