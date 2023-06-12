СК РФ возбудил дело после убийства депутата в Новой Москве

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого в

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины и покушения на убийство его супруги в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Главного следственного управления СК РФ по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 12 июня в подвальном помещении частного дома, расположенного в пос. Сосенское в Новой Москве, обнаружено тело 58-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения. Предварительно установлено, что между погибшим и помощником по дому произошел конфликт, в ходе которого последний порезал мужчину. На крики в подвал пришла супруга погибшего, которой фигурант также нанес ножевые ранения. Злоумышленник затем закопал тело мужчины в подвале и сбежал. Далее он рассказал о случившемся своему брату, который позвонил сыну погибшего. В настоящее время женщина доставлена в столичную больницу, где ей оказывается медицинская помощь.

"Следователи столичного СК продолжают работу на месте происшествия. 36-летний мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключила Иванова.

Ранее сообщалось о том, что в Новой Москве обнаружено тело депутата Александра Колодича со следами насильственной смерти.