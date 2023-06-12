В Якутске локализовали возгорание на мусорном полигоне

Ведутся работы по отсыпке инертными материалами поверх очага горения

ЯКУТСК, 12 июня. /ТАСС/. Возгорание на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) локализовано, сообщили в мэрии Якутска.

"В 15:45 [09:45 мск] завершена локализация очага возгорания на полигоне ТКО по Вилюйскому тракту. Проведена обваловка песком по всему периметру очага возгорания. Сейчас ведутся работы по отсыпке инертными материалами поверх очага горения. Запасы песка на полигоне ранее сформированы в объеме 1,5 тыс. куб. м , для их восполнения осуществляется подвоз песка самосвалами", - сообщается в Telegram-канале мэрии со ссылкой на директора МУП "Жилкомсервис" Юрия Спиридонова.

Он уточнил, что работы будут продолжаться до полной ликвидации пожара.