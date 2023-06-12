В ДТП в Челябинской области погибли шесть человек

Среди жертв инцидента есть дети

ТАСС, 12 июня. Авария с участием двух автомобилей "ВАЗ-2114" произошла на дороге из Южноуральска в Магнитогорск Челябинской области, в результате погибли шесть человек, в том числе трое детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

"Сегодня, 12 июня, около 12 часов дня (10:00 мск) на территории Нагайбакского района Челябинской области на 123-м км автодороги Южноуральск - Магнитогорск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей "ВАЗ-2114". По предварительным данным, в результате автоаварии оба водителя и четверо пассажиров, в том числе трое детей, скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В настоящее время Госавтоинспекция Челябинской области устанавливает все обстоятельства происшествия. На место выехал начальник региональной Госавтоинспекции полковник полиции Иван Путков, добавили в ведомстве.