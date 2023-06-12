В Саратовской области восемь байдарочников не смогли продолжить заплыв из-за непогоды

Спасатели эвакуировали их с острова Черныши

САРАТОВ, 12 июня. /ТАСС/. Восьмерых байдарочников, среди которых ребенок, эвакуировали с острова в Энгельсском районе Саратовской области. Они не смогли продолжить заплыв из-за непогоды, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение с просьбой о помощи поступило в МЧС в понедельник около 13:00 (12:00 мск). Сотрудники ГИМС нашли звонивших на острове Черныши.

"Байдарочников было восемь, возраст разный - самому юному 12 лет, самому взрослому - 63. Заплыв на байдарках начали в субботу, двигались по маршруту - село Красная Поляна Марксовский район - село Шумейка Энгельсский район. Говорят, переночевав сегодня на острове, не смогли продолжить движение в связи с неблагоприятными метеоусловиями - ветер, дождь, высокая волна, позвонили в МЧС", - сказали в управлении.

Всех байдарочников эвакуировали с острова до ближайшей лодочной базы, никто не пострадал, привели в ведомстве слова инспектора ГИМС Романа Карасева.